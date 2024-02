Hermes Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Hermes SCA: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Dividende von Hermes Sca beträgt 0,38 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %) nur leicht höher ist. Der Unterschied von 0,38 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 14,07 Punkten, was darauf hinweist, dass Hermes Sca überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Hermes Sca-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Hermes Sca deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Zudem lassen sich sechs Handelssignale ermitteln, wovon keines als schlecht bewertet wurde.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Hermes Sca mit einer Rendite von 63,96 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 64 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Hermes Sca mit 63,96 Prozent deutlich darüber.

Insgesamt ergibt sich eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

