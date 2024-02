Hermes Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hermes Sca. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hermes Sca weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Hermes Sca überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,96 Prozent erzielt, was 63,96 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, und Hermes Sca übertrifft diesen Wert um 63,96 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hermes Sca mit 60,65 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

