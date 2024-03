Hermes Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Aktie von Hermes Sca hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsaktivität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und Buzz führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Hermes Sca eine positive Differenz von +0,38 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer neutralen Bewertung durch Analysten führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca liegt mit 60,65 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Hermes Sca eine Rendite von 63,96 Prozent gezeigt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt hat die Aktie von Hermes Sca eine sehr gute Entwicklung gezeigt und erhält daher ein positives Rating in dieser Kategorie.