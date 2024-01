Hermes Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hermes Sca-Aktie zeigt einen Wert von 42 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 69,47 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Hermes Sca auf Basis der RSI-Bewertung.

Das Dividendenverhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0 für Hermes Sca, was eine positive Differenz von +0,38 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen im Bereich "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Hermes Sca ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,65 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hermes Sca-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1893,12 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1841,8 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie auch in technischer Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Hermes Sca-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf der Basis von RSI, Dividendenpolitik, fundamentale Kriterien als auch in der technischen Analyse.

