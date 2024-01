Hermes Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Hermes Sca hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 63,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten. Dies bedeutet, dass Hermes Sca im Branchenvergleich um +63,96 Prozent outperformed hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Hermes Sca mit einer Rendite von 63,96 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca einen Wert von 60 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz von Hermes Sca festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird.

Im Hinblick auf Dividendenrendite schüttet Hermes Sca eine Rendite von 0,38 % aus, was 0,38 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.

Insgesamt zeigt sich, dass Hermes Sca in verschiedenen Bereichen gute Leistungen erzielt hat und im Branchenvergleich positiv abschneidet.

