Hermes Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hermes Sca beträgt das aktuelle KGV 60, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hermes Sca damit weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Hermes Sca-Aktie, beträgt der Wert aktuell 5, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Hermes Sca weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hermes Sca ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Hermes Sca eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Hermes Sca für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,38 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Hermes Sca-Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

