Hermes Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der gleitende Durchschnittskurs der Hermes Sca beläuft sich jetzt auf 1893,88 EUR, wobei die Aktie selbst einen Kurs von 1825,4 EUR erreicht hat. Infolgedessen beträgt die Distanz zum GD200 -3,62 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1913,93 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,63 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz haben wir die Aktie von Hermes Sca anhand der Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Hermes Sca weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Hermes Sca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca 60. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Hermes Sca aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Für Anleger, die in die Aktie von Hermes Sca investieren, stellt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 0,38 % dar. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter können Anleger somit einen Mehrertrag in Höhe von 0,38 Prozentpunkten erzielen. Da die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher ausfallen, ergibt sich eine Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Sollten Hermes Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Hermes jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hermes-Analyse.

Hermes: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...