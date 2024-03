Hermes Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die technische Analyse der Hermes Sca-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2386 EUR einen Abstand von +22,72 Prozent zum GD200 (1944,26 EUR) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2149,88 EUR, was einem Abstand von +10,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,96 Prozent erzielt und liegt damit 63,96 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter". In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite bei 0 Prozent, wobei Hermes Sca aktuell 63,96 Prozent darüber liegt.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hermes Sca in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Hermes Sca. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es auch mehrere bestätigte Handelssignale in die "Schlecht"-Richtung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.