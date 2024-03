Hermes Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die technische Analyse der Aktie von Hermes Sca zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1920 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 2315 EUR liegt und somit einen Abstand von +20,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2037,39 EUR, was einer Differenz von +13,63 Prozent entspricht und auch zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein negativer Trend bei Hermes Sca. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Entwicklung hin, was die Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" bestätigt.

Hinsichtlich der Dividende weist Hermes Sca im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Dividendenrendite von 0,38 % auf, was 0,38 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht über dem Durchschnitt liegt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca mit einem Wert von 60,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

