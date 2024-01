Hermes Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Hermes SCA. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, ohne Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Hermes SCA daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete Hermes SCA in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,96 Prozent, was einer Outperformance von +63,96 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, wobei Hermes SCA um 63,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Hermes SCA daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die sozialen Medien zeigten in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern bezüglich Hermes SCA. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv. Somit ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, die ein "Gut"-Rating auf dieser Ebene ermöglicht. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung erzeugt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes SCA liegt bei einem Wert von 60. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass Hermes SCA weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

