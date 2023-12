Hermes Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Meinung zu einer Aktie zu verstehen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielen auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Hermes Sca genau unter die Lupe genommen, um diese Faktoren zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität war besonders stark, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hermes Sca zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Somit schätzen wir die langfristige Stimmungslage der Aktie von Hermes Sca insgesamt als "Gut" ein.

Die Anleger-Stimmung bei Hermes Sca in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen in den sozialen Medien ergab 5 negative und 0 positive Signale, wodurch wir zu einer "Schlecht" Empfehlung gelangten. Insgesamt bewerten wir die Anleger-Stimmung bei Hermes Sca als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Hermes Sca liegt bei 97,96, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hermes Sca aktuell +1,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +1,05 Prozent beläuft. Somit schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" ein.

