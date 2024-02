Hermes Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hermes Sca betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 35,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis des 25-Tage-RSI hingegen ist Hermes Sca überverkauft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Hermes Sca von vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt damit insgesamt die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 9 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Hermes Sca nur eine "Neutral"-Einstufung ergeben.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hermes Sca mit 60,65 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Hermes Sca in verschiedenen Bereichen als "Neutral" oder "Gut" eingestuft wird, was auf ein ausgewogenes Bild des Unternehmens hinweist.

