Herman Miller ist zurück!

Der Möbelhersteller Millerknoll hat eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 40,16 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,32 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Millerknoll beträgt 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als unterbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.