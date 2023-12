Herman Miller Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Truist Financial":

Die Dividendenrendite von Millerknoll in der Branche für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies liegt bei 3,14 %, was 2,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,25 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung der Dividendenrendite als "Schlecht" vorgenommen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Millerknoll derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 55,38 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 32,08 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Millerknoll derzeit mit einem Kurs von 28 USD einen Abstand von +40 Prozent zum GD200 hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Ebenso wird der GD50 mit einem Abstand von +9,29 Prozent als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtnote von "Gut" für die Aktie führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat Millerknoll in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 115,5 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.