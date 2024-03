Heritage Nola Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Heritage Nola zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 17,31 USD liegt, während der Aktienkurs (14 USD) um -19,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 18,24 USD zeigt eine Abweichung von -23,25 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Heritage Nola liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 90, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit zwei Tagen im grünen Bereich und überwiegend neutralen Diskussionen an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Heritage Nola diskutiert, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, wodurch die Heritage Nola in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.