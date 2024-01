Heritage Insurance Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Heritage Insurance hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 244,32 Prozent erzielt, was 234 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,89 Prozent erzielt, wobei Heritage Insurance mit 225,44 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Versicherung) wird Heritage Insurance als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,04, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,92 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Heritage Insurance 3,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Versicherungsbranche. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Heritage Insurance-Aktie zeigt, dass sie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 83,05, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der Wert für den RSI25 liegt bei 84,36, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.