Heritage Global Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Heritage Global-Aktie abgegeben, wobei alle als "Gut" eingestuft wurden. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Daher bleibt das Rating weiterhin bei "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Heritage Global beträgt 29,17 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Heritage Global ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Heritage Global auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie (2,9 USD) um -8,81 Prozent über dem GD200 von 3,18 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,78 USD, was einer Abweichung von +4,32 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".