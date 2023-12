Heritage Global Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Aktie von Heritage Global wird von Analysten langfristig positiv eingeschätzt, mit einer Bewertung von "Gut" und einem Kursziel von 0 USD. Dies würde eine potenzielle Performance von -100 Prozent bedeuten, da der gegenwärtige Kurs bei 2,65 USD liegt. Da es keine neuen Analystenupdates gibt, bleibt die Einschätzung unverändert. Die Gesamtbewertung der Analysten wird als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen vorwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Heritage Global-Aktie bei 3,18 USD verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 71,43, was darauf hindeutet, dass die Heritage Global-Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Heritage Global.