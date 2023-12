Heritage Commerce Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Heritage Commerce hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -27,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Performance des Unternehmens um 34,14 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,46 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,52 Prozent, wobei Heritage Commerce aktuell 25,16 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Heritage Commerce eine Rendite von 6,33 Prozent auf, was 132,3 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger ausfällt, weshalb die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" erfolgt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Bewertung von Heritage Commerce in den letzten zwei Wochen. Allerdings waren die Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Heritage Commerce derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 8,57 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 9,63 USD um +12,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 8,67 USD deutet darauf hin, dass die Aktie als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.