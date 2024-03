Heritage Commerce Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Anlegerstimmung für Heritage Commerce ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende weist Heritage Commerce derzeit eine Rendite von 5,41 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Heritage Commerce-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass das Wertpapier als neutral eingestuft werden sollte.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Heritage Commerce-Aktie sind alle 1 Bewertungen positiv. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 10,5 USD, was auf ein mögliches Wachstum von 23,67 Prozent hindeutet.

Zusammenfassend erhält Heritage Commerce insgesamt gute Bewertungen von den Analysten.