Heritage Commerce Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Dividendenrendite von Heritage Commerce beträgt 5,41 Prozent, was 133,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heritage Commerce beträgt 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich bei Heritage Commerce eine mittlere Aktivität, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Performance von Heritage Commerce in den letzten 12 Monaten betrug -21,45 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche eine Underperformance von -22,59 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite von Heritage Commerce mit 30,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.