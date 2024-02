Heritage Commerce Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Heritage Commerce hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -26,93 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Heritage Commerce 32,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Heritage Commerce derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 8,69 USD liegt, während der Kurs der Aktie (8,27 USD) um -4,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,23 USD, was einer Abweichung von -10,4 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heritage Commerce bei 7. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Handelsbanken"-Branche (KGV von 18,83) ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Heritage Commerce eine Dividendenrendite von 5,41 % aus, was 133,46 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 %. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".