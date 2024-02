Heritage Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie von Heritage -Wa wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,62 bewertet. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (32,93) eine Unterbewertung um 65 Prozent. Aus Sicht der fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -30,6 Prozent, was 34,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,32 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,77 Prozent, und die Aktie von Heritage -Wa liegt derzeit um 27,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Heritage -Wa investieren, können eine Dividendenrendite von 4,29 % erwarten. Dies liegt jedoch um 134,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Aufgrund dieser vergleichsweise geringen Dividendenrendite wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Heritage -Wa keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder die Stimmung in den sozialen Medien noch die Stärke der Diskussion weisen auf auffällige Trends hin. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Heritage -Wa daher für diese Stufe ein "Neutral".