Heritage Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Heritage -Wa verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,11 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 2,15 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -29,26 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,64 Prozent, wobei Heritage -Wa 37,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Heritage -Wa als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 9,78 liegt sie insgesamt 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,58 liegt. In Anbetracht dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Heritage -Wa interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten bewerten die Heritage -Wa-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Heritage -Wa. Zusammenfassend erhält Heritage -Wa eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.