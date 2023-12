Hercules Sitervices im Check!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung rund um eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Hercules Site Services diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurde das Unternehmen weder positiv noch negativ bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hercules Site Services-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 100, was als schlechtes Signal eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine schlechte Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -18,91 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hercules Site Services-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -1,65 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen insgesamt neutral bewertet wird, sowohl im Anleger-Sentiment, im RSI, im Sentiment und Buzz, als auch in der technischen Analyse.