Hercules Sitervices-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der Hercules Site Services-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 28,7 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 32,5 GBP weicht somit um +13,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (29,71 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,39 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Hercules Site Services-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Hercules Site Services ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hercules Site Services liegt bei 39,29, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 57 in einem neutralen Bereich. Insgesamt erhält diese Kategorie also die Einstufung "Neutral".

Die Analyse hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Bewertung hin. Die erhöhte Aktivität im Netz und die positive Veränderung der Stimmungsrate führen zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für Hercules Site Services in diesem Punkt.