Hercules Sitervices Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Hercules Site Services wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Hercules Site Services von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hercules Site Services-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 58,49, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hercules Site Services.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hercules Site Services von 31,5 GBP mit +10,26 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 30,81 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hercules Site Services-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.