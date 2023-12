Hercules Capital-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Hercules Capital":

Hercules Capital erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Eine Analyse der vergangenen Monate ergab 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" einstuft. Die durchschnittliche Kursprognose von 17,5 USD für das Wertpapier lässt ein Aufwärtspotential von 7,89 Prozent erwarten, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche erzielte Hercules Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,32 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 11,97 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,35 Prozent für Hercules Capital. Auch im "Finanzen"-Sektor übertraf das Unternehmen mit einer Rendite von 30,46 Prozent den Durchschnitt um 25,6 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen über die Aktie von Hercules Capital, sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt. Diese positiven Themen führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Hercules Capital investieren, können bei einer Dividendenrendite von 10,6 % einen Mehrertrag von 4,82 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.