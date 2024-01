Hercules Capital Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Hercules Capital":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hercules Capital liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 56,99) unter dem Durchschnitt (ca. 86 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht gilt Hercules Capital als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hercules Capital derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,14 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,67 USD liegt, was einer Abweichung von +10,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,76 USD zeigt eine Abweichung von +5,77 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Hercules Capital ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Hercules Capital wird auch durch das Sentiment und den Buzz im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung zeigen jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung. Daher wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Hercules Capital insgesamt die Note "Schlecht" erteilt.