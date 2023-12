Hercules Capital Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Hercules Capital":

Gemäß den Analystenbewertungen der letzten 12 Monate erhält Hercules Capital insgesamt eine gute Einschätzung. Keine Analysten haben das Unternehmen als schlecht bewertet, während eine Empfehlung als gut ausgesprochen wurde und keine neutralen Bewertungen vorliegen. Obwohl es keine Updates von Analysten gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für Hercules Capital bei 18 USD. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um 16,05 Prozent steigen würde, da der aktuelle Kurs bei 15,51 USD liegt. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat Hercules Capital in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Rendite von 29,8 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in der Kapitalmarktbranche nur bei 6,35 Prozent liegt. Dies sorgt für eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Hercules Capital-Aktie von 15,51 USD eine neutrale Bewertung, da er 4,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage von 16,22 USD führt zu einem neutralen Signal, da er 4,38 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Maßstab herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Hercules Capital. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Einschätzung und der Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Gut" bewertet.