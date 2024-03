Hercules Capital Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Hercules Capital":

Die Aktie der Hercules Capital wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer neutralen Einstufung versehen, wobei es keine positiven oder negativen Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hercules Capital ist größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Auch in den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und die Diskussionen konzentrierten sich auf positive Themen rund um das Unternehmen.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt jedoch eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den letzten Wochen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen eher durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Bewertung für die Aktie von Hercules Capital aufgrund der eingetrübten Stimmung und der durchschnittlichen Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale kurzfristige Einschätzung, da die Aktie gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um 1,87 Prozent abweicht. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +10,23 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch positiv eingeschätzt.