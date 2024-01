Hercules Capital Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hercules Capital wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 25,86 Punkten, was bedeutet, dass Hercules Capital überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich, und auf dieser Basis ist Hercules Capital weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Hercules Capital-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hercules Capital eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hercules Capital daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Hercules Capital bei 24,06 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +4,95 Prozent. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem +4,9 Prozent Abstand, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für Hercules Capital, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.