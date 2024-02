Hercules Capital Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Hercules Capital-Aktie zeigt der RSI derzeit einen Wert von 74,7, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Hercules Capital-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt einen aktuellen Wert von 24,23 USD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt mit 24,95 USD auf ähnlichem Niveau (+2,97 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (24,89 USD) zeigt sich eine ähnliche Situation, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Hercules Capital in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet ebenfalls auf überwiegend positive Themen rund um den Wert hin.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Hercules Capital-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.