Hercules Capital Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Hercules Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Überperformance von 22,62 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 10,96 Prozent, wobei Hercules Capital aktuell 18,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Hercules Capital eine positive Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 9 beträgt, was eine positive Differenz von +2,97 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bedeutet.

Die Analysteneinschätzungen für die Hercules Capital-Aktie zeigen, dass von insgesamt 2 Bewertungen 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17,5 USD, was ein Abwärtspotential von -4 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen erhält Hercules Capital somit insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.