Hercules Capital Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Hercules Capital liegt der RSI bei 76,67, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 57,2 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität für Hercules Capital war in den letzten Monaten durchschnittlich, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Wert.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,24 USD, während der Kurs der Aktie bei 24,72 USD um +1,98 Prozent darüber verläuft. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei 24,91 USD liegt und somit einer Abweichung von -0,76 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Die Anleger sprachen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hercules Capital. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.