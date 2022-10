Hercules Capital Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Hercules Capital":

Der Kurs der Aktie Hercules Capital steht am 22.10.2022, 06:55 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 13.39 USD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Wie Hercules Capital derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hercules Capital derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,56 USD, womit der Kurs der Aktie (13,39 USD) um -13,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,52 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,96 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Hercules Capital mit einer Rendite von -6,53 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,51 Prozent. Auch hier liegt Hercules Capital mit 21,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Hercules Capital-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Hercules Capital-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hercules Capital vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 18,65 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 39,28 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (13,39 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Hercules Capital somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.