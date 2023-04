Hercules Capital Aktie: Bestätigung für den Anstieg!

Hercules Capital hat in den letzten drei Monaten 2 “Gut”, 4 “Neutral” und 0 “Schlecht”-Einschätzungen von Analysten erhalten, was insgesamt zu einer “Neutral”-Bewertung führt. Für den Monat davor liegen qualifizierte Analysen vor: Es gab 1 “Gut”, 3 “Neutral” und 1 “Schlecht”-Einstufungen, was uns auf kurzfristiger Basis ebenfalls zu einer Gesamtnote von “”Neutral”” führt. Die Analysteneinschätzungen deuten darauf hin, dass das durchschnittliche Kursziel dieser Aktie bei $15.63 liegt. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 36,13% gegenüber ihrem letzten Schlusskurs von $11.35 USD und auch dies bewerten wir als “”Neutral””.

Hercules Capital zeigt Kaufsignal im RSI-Indikator

Die Hercules Capital-Aktie zeigt derzeit ein “Gut” Signal, welches auf Basis des Relative Strength Index errechnet wird. Hierbei werden die Auf-...