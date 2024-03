Herc Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Herc herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,21 Punkten, was darauf hinweist, dass Herc überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Herc weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Herc-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Herc im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,86 Prozent erzielt. Dies liegt 195,75 Prozent unter dem Durchschnitt von 200,61 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 329,66 Prozent, wobei Herc aktuell 324,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dabei helfen, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Herc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 131,93 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 157,12 USD liegt (Unterschied +19,09 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (149,93 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,8 Prozent), wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Die Herc-Aktie wird somit insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Herc hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Herc gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.