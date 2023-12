Herc Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Herc wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich des Branchenvergleichs des Aktienkurses ergibt sich, dass Herc mit einer Rendite von 4,67 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mehr als 22 Prozent darunter liegt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,82 Prozent, wobei auch hier Herc mit 9,14 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben Herc in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel für die Aktie der Herc liegt im Mittel bei 175 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,49 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Herc aktuell 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" von durchschnittlich 30 als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.