Herc Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Herc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 241,65 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -236,97 Prozent für Herc entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 149,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Herc 144,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Herc bei 13,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,32 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt auch positive Signale, da der gleitende Durchschnittskurs der Herc derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 120,96 USD, während der Kurs der Aktie bei 143,5 USD liegt, was einer Abweichung von +18,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 126,88 USD zeigt eine Abweichung von +13,1 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Analysten schätzen die Aktie von Herc langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 175 USD, was einer Erwartung von 21,95 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

