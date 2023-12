Herc Aktie: So kann es weitergehen!

Die Dividendenrendite der Herc liegt derzeit bei 2,35 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,02 % als niedrig eingestuft wird. Dies bedeutet eine Differenz von 14,68 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Herc bei 119,86 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 146,52 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +22,24 %, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 119,39 USD, was einen Abstand von +22,72 % zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzungen der Analysten für die Herc sind überwiegend positiv, mit 1 Gut und 0 Neutral in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 175 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht und eine mögliche Steigerung um 19,44 % bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Herc-Aktie zeigt einen Wert von 16 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 32,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für die Herc-Aktie.