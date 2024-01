Herbert Diess wird Vorsitzender des Verwaltungsrats bei The Mobility House, um Vehicle-to-Grid weiter voranzutreiben

München/Zürich (ots) -- Herbert Diess wird neuer Verwaltungsratsvorsitzender (Executive Chairman) von The Mobility House.- Der ehemalige CEO der Volkswagen AG tritt die Nachfolge des Energiemarktexperten Alexander Landia an.- The Mobility House stärkt mit innovativen Vehicle-to-Grid-Technologien das erneuerbare Energiesystem, indem Elektroautobatterien als Energiespeicher genutzt werden, um die Integration von erneuerbaren Energien zu fördern sowie Stromkosten und CO2-Emissionen zu reduzieren.Dr. Herbert Diess wird neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats von The Mobility House, dem weltweit führenden Technologieunternehmen im Bereich Vehicle-to-Grid (V2G) und intelligentes Laden. Anfang 2024 tritt Diess die Nachfolge von Dr. Alexander Landia an, der als ausgewiesener Energiemarktexperte das Amt seit 2017 innehatte. Landia wird weiterhin seine herausragende Energiemarkterfahrung ins Unternehmen einbringen. Diese strategische Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Realisierung von Vehicle-to-Grid durch The Mobility House. Seit seiner Gründung 2009 engagiert sich das Unternehmen für die Transformation zu einer nachhaltigen und effizienten Energie- und Mobilitätszukunft.Gemeinsam zero zero - zero Emissionen zu zero Kosten erreichen"Der zügig voranschreitende Ausbau von Wind- und Sonnenenergie erfordert deutlich höhere Speicherkapazitäten und Flexibilität im Energiesystem der Zukunft. Die schnell wachsende Flotte der Elektroautos, die durchschnittlich weniger als eine Stunde täglich genutzt wird, ist schon jetzt der größte elektrische Energiespeicher der Welt. Diesen zu verwenden, um die Stromnetze zu optimieren und den Nutzer:innen der Elektroautos dadurch deutlich günstigere Energiekosten anzubieten, ist die Zukunftsvision, die ich mit The Mobility House teile. Profitieren werden Autofahrende, Hersteller, Energieversorger und insbesondere die Energiewende kann dadurch nochmals deutlich beschleunigt werden. The Mobility House hat dafür marktreife Lösungen entwickelt, die jetzt gemeinsam mit Automobilherstellern und Energieversorgern zu Kund:innen gebracht werden können. Die neuesten Elektroautos sind schon V2G-fähig. Ich freue mich darauf, diesen disruptiven Wandel des Energieökosystems gemeinsam mit The Mobility House zu gestalten und zu beschleunigen. Ein großartiges Ziel, wie es der Gründer Thomas Raffeiner von The Mobility House formuliert: am Ende werden die Elektroautos kostenlos und emissionsfrei fahren", erklärt Dr. Herbert Diess."Ich freue mich sehr, mit Dr. Herbert Diess einen Pionier und Visionär im Bereich der Elektromobilität, bei The Mobility House willkommen zu heißen. Uns eint die gemeinsame Vision. Mein Dank gilt Dr. Alexander Landia, der The Mobility House ein wertvoller Ratgeber war und mit seinem Einsatz maßgeblich zum bisherigen Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. Er wird weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats sein", erklärt Thomas Raffeiner, Gründer und Delegierter des Verwaltungsrats von The Mobility House.Technologische Innovation und Nutzen für Kund:innenDie Vehicle-to-Grid-Technologie ist ein Schlüsselelement für die schnelle und kosteneffiziente Umsetzung eines erneuerbaren Energiesystems und damit für die globale Energiewende. Dieses Konzept nutzt Elektrofahrzeuge nicht nur als Transportmittel, sondern auch als mobile Energiespeicher, die bei Bedarf Energie ins Netz einspeisen können. Das zukunftsweisende Technologieportfolio von The Mobility House setzt genau dort an und verwandelt mobile und stationäre Batterien von Elektrofahrzeugen in Schwarmspeicher bzw. Flexibilitätspotentiale. Dadurch werden der Ausbau und die Integration von erneuerbaren Energien gefördert und die CO2-Emissionen gesenkt. The Mobility House vermarktet ca. 100 MWh bzw. 4.500 stationäre 1st- und 2nd-Life Fahrzeugbatterien in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Diese Batterien werden auf Energie- und Leistungsmärkten sowie in verschiedenen Produkten eingesetzt. Gleichzeitig steuert The Mobility House mit seinem Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot weltweit bereits mehr als 1.700 Ladestandorte intelligent. 2024 wird das Unternehmen gemeinsam mit Mobilize, einer Marke der Renault Group, das erste kommerzielle V2G-Angebot auf den europäischen Markt bringen. Mit dieser Bilanz erfolgreicher Projekte, einer wachsenden internationalen Präsenz sowie der Unterstützung durch strategische Investoren ist das Unternehmen ideal positioniert, um eine führende Rolle in der Zukunft der nachhaltigen Mobilität zu spielen und eine neue Ära einzuläuten.The Mobility House und Herbert Diess auf der CES 2024Vom 9. bis 10. Januar wird The Mobility House, gemeinsam mit Dr. Herbert Diess, auf der CES® 2024 in Las Vegas (USA) vertreten sein. Die Expert:innen werden am German Pavilion an Stand 55439 für Fragen rund um das Thema Vehicle-to-Grid zur Verfügung stehen.Über 'The Mobility House'Eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft zu gestalten - das ist das Ziel von The Mobility House. Unsere Technologie verbindet die Automobil- und Energiebranche. Wir integrieren durch intelligente Lade- und Energielösungen Fahrzeugbatterien ins Stromnetz. Damit fördern wir den Ausbau erneuerbarer Energien, stabilisieren das Stromnetz und machen Elektromobilität günstiger.Das Technologieunternehmen The Mobility House wurde 2009 gegründet und ist von den Standorten Zürich, München, Paris, Singapur und Belmont (CA) weltweit aktiv. Unsere Privat- und Geschäftskunden begleiten wir bei ihrem Einstieg in die Elektromobilität durch die Planung, den Aufbau und den Betrieb einer individuellen Ladeinfrastruktur. Dabei arbeiten wir als neutraler Anbieter mit vielen Partnern wie Ladeinfrastrukturherstellern, Installationsbetrieben, Backendsystemen, Energieversorgern und Automobilherstellern zusammen. Unsere eigenentwickelte EV Aggregation Platform bildet das technologische Fundament für unser intelligentes Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot und eyond, ein intelligenter Ladetarif, der das Laden günstig macht und gleichzeitig die Stromnetze- und märkte stabilisiert. 