Herbalife Nutrition Aktie: Kaum zu glauben!

Die Analystenbewertung für Herbalife sieht insgesamt neutral aus, da 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Bewertung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung um 22,35 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 13,69 USD liegt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Herbalife-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,24 USD lag, was einer Abweichung von -3,86 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 13,79 USD, mit einer Abweichung von -0,73 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Herbalife mit 8,53 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter", die bei 668,29 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung für Herbalife.