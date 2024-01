Herausragende Karrierebedingungen / DVAG erneut als Top-Employer ausgezeichnet

Frankfurt (ots) -Zum 14. Mal in Folge wurde die Deutsche Vermögensberatung als "Top Employer Germany" ausgezeichnet. In dem mehrstufigen Prüfverfahren überzeugte das Frankfurter Familienunternehmen besonders in den Bereichen Leadership-Entwicklung, Arbeitsumgebung, Employer Branding sowie bei Karrieremöglichkeiten und Aus- und Weiterbildung. Gerade in diesen Bereichen konnte sie ihre bereits exzellenten Ergebnisse aus dem Vorjahr noch weiter ausbauen.Branchenführende Erfolge weit über dem DurchschnittFür Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, unterstreicht die wiederholte Anerkennung als Top Employer vor allem die Vorreiterrolle des Unternehmens: "Die professionelle Unterstützung der selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater steht im Mittelpunkt unserer Strategie. Das Unternehmen setzt auf intensive Ausbildung, Digitalisierung der Beratungsprozesse und eine moderne Marketingunterstützung. Alleine in die Aus- und Weiterbildung investiert die DVAG über 80 Millionen Euro im Jahr." Dementsprechend liegen auch die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien deutlich über denen des Branchendurchschnitts. Bei den Punkten Employer Branding und Leadership-Entwicklung übertrifft das Unternehmen die Konkurrenz um jeweils mehr als zehn Prozent. Beim Employer Branding und der Arbeitsumgebung wird sogar die maximale Punktzahl erreicht.Konstant auf höchstem NiveauDie exzellenten Ergebnisse über alle Kategorien hinweg überzeugen auch Patrick Rendel, Regional Manager DACH des Top Employer Institute: "Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wird auch im Jahr 2024 als Top Employer Germany ausgezeichnet! Sie hat sich in diesem Jahr, innerhalb der Top Employers Community, besonders durch eine überdurchschnittliche Performance in den Bereichen Business Strategy, Work Environment und Employer Branding ausgezeichnet. Die größten Entwicklungen haben wir im vergangenen Jahr in den Bereichen Karriere und Learning gesehen. Wir gratulieren erneut zu einer sehr verdienten Auszeichnung zum Top Employer Germany 2024."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 47 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainNilay Bakan, Tel.: 069 2384-6379; E-Mail: Nilay.Bakan@dvag.comFabienne Franz, Tel.: 069 2384-7182; E-Mail: Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell