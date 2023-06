Herausragend nachhaltig/lavera ist zum sechsten Mal in Folge GREEN BRAND Germany

Hannover (ots) -Das Gütesiegel GREEN BRAND GERMANY gibt es seit 2012 und beschreibt objektiv nachhaltige Eigenschaften eines Produktes, Unternehmens oder Dienstleisters. Ebenfalls seit 2012 wird lavera Naturkosmetik für ihre nachhaltige und ökologische Ausrichtung als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet, seit 2019 auch in Österreich, der Schweiz und Tschechien. Beim Re-Validierungsprozess 2023/2024 schließt lavera - wie kaum eine andere Marke - erneut mit einem überragenden Ergebnis ab und hat damit auf sehr hohem Niveau ihren GREEN BRAND Nachhaltigkeitsindex in den letzten 11 Jahren um 18 Prozent gesteigert.[1] Es gibt unzählige Gütesiegel, die von Verbrauchern auch als Qualitätszeichen verstanden werden, denn diese Siegel beschreiben oder definieren einen Standard. Die genaue Bedeutung eines Gütesiegels ist oftmals schwer zu erfassen. Unklar bleibt, welches Gütesiegel objektiv einen Standard beschreibt und welches eher privatwirtschaftliche Interessen verfolgt. Um Rechtsklarheit zu schaffen und Licht in den Label-Dschungel zu bringen, gibt es seit dem 01. Oktober 2017 in der EU die Europäische Gewährleistungsmarke und damit ein neues Schutzrecht für Gütezeichen in der EU[2].Seit November 2019 ist GREEN BRAND eine Europäische Gewährleistungsmarke für Nachhaltigkeit und zeichnet unter anderem Marken aus, die sich ernsthaft dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen.Den aktuellen Re-Validierungsprozess hat lavera Naturkosmetik - wie vor 2 Jahren - mit einem überragenden Ergebnis bestanden. Als prämierte Europäische Gewährleistungsmarke GREEN BRAND Germany 2023/2024 erreicht lavera damit ein neues Qualitäts-Level und garantiert in der EU objektive nachhaltige Produkteigenschaften.Norbert Lux, Gründer von GREEN BRAND, übergab anlässlich eines Besuchs beim Naturkosmetikhersteller Laverana die Urkunde an lavera Naturkosmetik.Dr. Phillip Haase: "Für die Auszeichnung als GREEN BRAND geht es bei lavera in die Tiefe. Experten durchleuchten mit 60 Prüfkriterien nicht nur die Marke, sondern jeden Schritt der Wertschöpfungskette des Unternehmens.[3] Im Dezember wurden wir gerade mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 ausgezeichnet, dem bedeutendsten Award in Europa - und treten damit als Vorreiter seit 35 Jahren den Beweis an, dass man ökologisches, ökonomisches und soziales unter einen Hut bringen kann. Umso mehr freuen wir uns, dass auch die Marke lavera mit der Auszeichnung des europäischen Gütesiegels GREEN BRAND eine nachhaltige Vorreiterrolle in Europa einnimmt."Norbert LUX: " Wir gratulieren der GREEN BRAND Germany lavera zu dem herausragenden Validierungsergebnis und der erneuten Steigerung des GREEN BRAND Index. GREEN BRAND ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Die Beurteilungskriterien sind wissenschaftlich betreut, transparent sowie nachprüfbar und werden unabhängig kontrolliert. Erst wenn eine Marke (und somit das Unternehmen dahinter) überall vorbildliche, nachhaltige Arbeit leistet, vergibt GREEN BRAND das begehrte europäische Gütesiegel. Als Dachmarke setzt GREEN BRAND damit im B2B-Bereich und auch im B2C-Bereich neue Maßstäbe als Qualitätsbestätigung sowie Entscheidungshilfe für Verbraucher*innen."[1], Quelle Marke, Nachhaltigkeit, Verbraucherpolitik Boltz/Bruhn/Gröppel-Klein/Hellmann, Band 5-2022, Seite 81,83,84 Prof. Paul Lange[2] Seit dem 14. Januar 2019 gibt es die Gewährleistungsmarke auch als reines deutsches Schutzrecht[3] Von der Rohstoffgewinnung über Lieferanten, Transportwege, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verpackung, sämtlichen Distributionsebenen bis hin zur Entsorgung der leeren Verpackungen sowie dem Produktdesign.Pressekontakt:Sabine Kästner, Presse und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.de (Nachhaltigkeit) oderAlena.Zdrzalek@lavera.de (PR Frankreich)Bildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell