Herald Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Herald-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,48 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,5 HKD liegt, was einer Abweichung von +4,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit +4,17 Prozent Abweichung nahe am gleitenden Durchschnitt von 0,48 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Herald-Aktie also ein "Neutral"-Rating im Bereich der einfachen Charttechnik.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Herald-Aktie bei 6,43, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 83 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" von 37. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" betrachtet werden und erhält auf dieser Basis ein "Gut".

Das Sentiment und Buzz rund um die Herald-Aktie zeigt, dass in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation zu verzeichnen waren. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.