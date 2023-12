Herald Aktie: Der ganz große Wurf!

Herald-Aktie übertrifft die Branche um 1,41 Prozent

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Herald-Aktie eine Performance von 21,05 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche eine Outperformance von +1,41 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 15,86 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis und fundamentale Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Herald-Aktie liegt bei 6,5 und ist damit deutlich niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 32. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Gut".

Neutralbewertung des Anleger-Sentiments

Das Anleger-Sentiment für die Herald-Aktie wird als "Neutral" bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Herald beschäftigt hat.

Überverkaufte Aktie laut Relative Strength Index

Der Relative Strength Index (RSI) der Herald-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20 Punkten und der RSI25 bei 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Herald-Aktie aufgrund ihrer Performance im Branchenvergleich, des günstigen KGV und des überverkauften RSI eine positive Bewertung.