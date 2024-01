Herald Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Herald-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Herald-Aktie bei 0,48 HKD liegt, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt mit 0,49 HKD eine Abweichung von -2,04 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Herald-Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Herald derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Mit einer Differenz von 6,87 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Auf dieser Basis wird festgestellt, dass Herald mit einem Wert von 6,5 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte ist. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ergibt sich, dass die Herald-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Herald-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,67, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Herald-Aktie also auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.