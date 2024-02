Hera Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern dabei hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Hera Spa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. In ähnlicher Weise ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 41,07 auch neutral. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hera Spa-Aktie bei 2,83 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,166 EUR, was einen Abstand von +11,87 Prozent bedeutet, und wird daher als "Gut" eingestuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) einen Wert von 3,03 EUR, was einer Differenz von +4,49 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Zusätzlich zur technischen Analyse lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Eine Untersuchung der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung rund um Hera Spa überwiegend positiv ist, und auch die Diskussionen der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positiv. Aus diesem Grund wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso haben die Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen. Daher erhält die Hera Spa-Aktie in diesen Punkten ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren ein "Neutral"-Rating für die Hera Spa-Aktie.