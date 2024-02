Hera Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Hera":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander betrachtet werden. Für die Aktie der Hera Spa wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 53,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,65, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Somit erhält Hera Spa eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Hera Spa untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentliche Veränderung in Bezug auf Hera Spa. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Hera Spa diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hera Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,82 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,134 EUR liegt (Unterschied +11,13 Prozent), was die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung mit einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+3,77 Prozent). Insgesamt wird die Hera Spa-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.